Императорский парк создадут в Анапе на площади 30 гектаров

В 2023 году на территории Анапы начнется создание Императорского парка, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Площадь новой общественной зоны составит 30 га.

Согласно проекту, парк разместится от Супсехского шоссе до береговой линии. Предусмотрена смотровая площадка с видом на море. Также на данной территории может разместиться муниципальный культурно-деловой центр Русского географического общества. В парке будет установлен первый в России монумент первооткрывателям новых земель.

«Императорский парк станет визитной карточкой Анапы и самым масштабным городским рекреационным пространством», — сообщает пресс-служба администрации.

О том, сколько будет стоить реализация проекта, пока не сообщается.

Анастасия Назарова