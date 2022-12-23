ФАС отменила итоги конкурса на замену светильников в Уфе за 1,1 млрд рублей

ФАС России предписала управлению по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы отменить протокол подведения итогов конкурса от 20 декабря на замену 47 тыс. уличных светильников в шести районах Уфы и провести новый конкурс, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,1 млрд руб. Название единственного участника конкурса, который предложил исполнить контракт за 448,45 млн руб., в протоколе не указано.

С жалобой на закупку обратилось ООО «Донская строительная компания» (Ростов-на-Дону). Комиссия ФАС признала обоснованными пять доводов жалобы из восьми, в частности, про избыточные требования к характеристикам товара. Также ФАС поддержала довод заявителя о том, что в описании объекта закупки не установлено требование о поставке нового товара. Заказчику предписано привести извещение о проведении конкурса в соответствие с требованиями законодательства, а также назначить новую дату подведения итогов.

Контракт должен быть исполнен до конца февраля 2023 года. Необходимо заменить почти 47 тыс. светильников. Исполнитель должен снизить потребление электроэнергии, ему будет выплачен достигнутый размер экономии.

Майя Иванова

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