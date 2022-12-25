Динамика цен на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России

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|Однокомнатные
|Двухкомнатные
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|Средние ставки (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средние ставки (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Город
|дек.21
|ноя.22
|дек.22
|месяц
|год
|дек.21
|ноя.22
|дек.22
|За месяц
|За год
|Москва
|47,7
|44,8
|43,9
|-2%
|-8%
|88,5
|71,6
|70,5
|-2%
|-20%
|Санкт-Петербург
|32,3
|28,9
|28,6
|-1%
|-11%
|51,9
|46,1
|45,5
|-1%
|-12%
|Екатеринбург
|20,4
|22,5
|22,5
|0%
|10%
|28,4
|30,7
|29,7
|-3%
|5%
|Казань
|22
|22,5
|22,2
|-1%
|1%
|30,6
|32,4
|31,9
|-2%
|4%
|Краснодар
|22
|21,6
|20,9
|-3%
|-5%
|38,7
|32,5
|31,5
|-3%
|-19%
|Новосибирск
|21,4
|21,4
|21,2
|-1%
|-1%
|31,5
|29,7
|29,7
|0%
|-6%
|Красноярск
|19,3
|20,8
|20
|-4%
|4%
|25,2
|27,3
|27,6
|1%
|10%
|Ростов-на-Дону
|17,5
|20,8
|21,8
|5%
|25%
|29
|35,5
|34,5
|-3%
|19%
|Нижний Новгород
|18,6
|19,4
|20
|3%
|8%
|29,6
|31,3
|29,2
|-7%
|-1%
|Самара
|15,8
|19,1
|18,2
|-5%
|15%
|24,8
|24,6
|24,5
|0%
|-1%
|Воронеж
|15,2
|16,9
|18,3
|8%
|20%
|21,2
|24,1
|24,3
|1%
|15%
|Уфа
|15,9
|16,9
|16,3
|-4%
|3%
|22,6
|22,3
|22,2
|0%
|-2%
|Пермь
|15,5
|16,5
|15,8
|-4%
|2%
|21,9
|26
|24,5
|-6%
|12%
|Волгоград
|13,7
|16,2
|15,7
|-3%
|15%
|21,6
|25,9
|23,5
|-9%
|9%
|Омск
|15,4
|15,5
|17
|10%
|10%
|20,2
|21,2
|21,4
|1%
|6%
|Челябинск
|12,8
|15,3
|15,5
|1%
|21%
|17,5
|22,4
|21,7
|-3%
|24%
|Московская область
|30,4
|30,3
|29,8
|-2%
|-2%
|42,8
|41,7
|41
|-2%
|-4%
|Ленинградская область
|20,8
|21
|20,8
|-1%
|0%
|29,7
|28,6
|29,8
|4%
|0%