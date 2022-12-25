Динамика цен на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России

Однокомнатные Двухкомнатные Средние ставки (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средние ставки (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Город дек.21 ноя.22 дек.22 месяц год дек.21 ноя.22 дек.22 За месяц За год Москва 47,7 44,8 43,9 -2% -8% 88,5 71,6 70,5 -2% -20% Санкт-Петербург 32,3 28,9 28,6 -1% -11% 51,9 46,1 45,5 -1% -12% Екатеринбург 20,4 22,5 22,5 0% 10% 28,4 30,7 29,7 -3% 5% Казань 22 22,5 22,2 -1% 1% 30,6 32,4 31,9 -2% 4% Краснодар 22 21,6 20,9 -3% -5% 38,7 32,5 31,5 -3% -19% Новосибирск 21,4 21,4 21,2 -1% -1% 31,5 29,7 29,7 0% -6% Красноярск 19,3 20,8 20 -4% 4% 25,2 27,3 27,6 1% 10% Ростов-на-Дону 17,5 20,8 21,8 5% 25% 29 35,5 34,5 -3% 19% Нижний Новгород 18,6 19,4 20 3% 8% 29,6 31,3 29,2 -7% -1% Самара 15,8 19,1 18,2 -5% 15% 24,8 24,6 24,5 0% -1% Воронеж 15,2 16,9 18,3 8% 20% 21,2 24,1 24,3 1% 15% Уфа 15,9 16,9 16,3 -4% 3% 22,6 22,3 22,2 0% -2% Пермь 15,5 16,5 15,8 -4% 2% 21,9 26 24,5 -6% 12% Волгоград 13,7 16,2 15,7 -3% 15% 21,6 25,9 23,5 -9% 9% Омск 15,4 15,5 17 10% 10% 20,2 21,2 21,4 1% 6% Челябинск 12,8 15,3 15,5 1% 21% 17,5 22,4 21,7 -3% 24% Московская область 30,4 30,3 29,8 -2% -2% 42,8 41,7 41 -2% -4% Ленинградская область 20,8 21 20,8 -1% 0% 29,7 28,6 29,8 4% 0%