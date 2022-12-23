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Самарцы планируют провести Новый год дома и при этом потратить больше, чем год назад

Большинство самарцев планируют потратить на празднование Нового года больше, чем год назад, выяснили в Ozon.

«Около четверти опрошенных (23%) полагают, что их расходы увеличатся на 30%. Каждый третий собирается потратить на 10-20% больше, чем в прошлом году, а 13% — на 50% больше»,— говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Треть респондентов ответили, что год назад потратили на новогодние застолье, подарки и поездки 30-50 тыс. руб. Самая крупная статья расходов по-прежнему — подарки. Только 10% опрошенных никому не собираются ничего дарить, их количество по сравнению с прошлым Новым годом почти не изменилось.

«Остальные одарят двух-трех или четырех-пятерых близких людей. Сейчас таких 34% и 32%, в прошлом году их было 48% и 26% соответственно»,— отмечается в сообщении. 

При этом встречать 2023 год многие опрошенные планируют дома в одиночестве.

Сабрина Самедова

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