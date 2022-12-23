В Новосибирске откроют исправительный центр ГУ ФСИН

Федеральное правительство приняло решение создать ФКУ «Исправительный центр №1 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области». Оно оформлено специальным постановлением правительства, выпущенным 22 декабря 2022 года.

«Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ»,– говорится в документе.

Согласно постановлению, в бессрочное пользование исправительному центру будет передан имущественный комплекс на ул. Технической,3 в Новосибирске. В его состав входят жилой дом площадью 1,25 тыс. кв. м и земельный участок в 0,6 га.

Ул. Техническая находится в Дзержинском районе на восточной окраине Новосибирска. По данным электронного справочника 2ГИС,

по указанному в постановлении адресу расположено двухэтажное кирпичное общежитие. Рядом, на ул. Караваева, находится СИЗО-1 системы ФСИН.

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Валерий Лавский