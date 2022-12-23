Мобильные операторы пересмотрели объемы инвестиций в развитие сетей в Удмуртии после начала спецоперации

Инвестиции в развитие сети сотовой связи в Удмуртии в этом году были пересмотрены операторами из-за сложностей с поставками телекоммуникационного оборудования. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов. По его словам, после введения санкций увеличились логистические цепочки при поставке оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Инвестиции были сфокусированы на городах. Упор был на емкости, потому что большой объем дистанционной работы, большой рост по трафику, особенно когда возникает та или иная ситуация, поток растет. Это привело к тому, что у операторов большое внимание было именно на строительство емкости в крупных городах, в частности в Ижевске»,— отметил господин Меджитов.

В малых населенных пунктах операторы сократили инвестиции

«Условно, по одному из операторов планировалось подключить порядка 20 населенных пунктов в 2022-2023 годах, но на текущий момент ожидается поставка телекоммуникационного оборудования. Оборудование приходит — к планам возвращаемся, оборудование не приходит — происходит сдвижка по срокам. Но даже несмотря на это, 13 СНТ мы в этом году подключили»,— добавил министр.

Напомним, в 2022 году по проектам «Устранение цифрового неравенства» и «Сельсовет» вышки мобильной связи установлены в 68 населенных пунктах. Мобильной связью и интернетом обеспечены более 19 тыс. жителей республики. В 2023 году вышки мобильной связи планируется установить в 85 деревнях и селах Удмуртии.