Свой бизнес в самом сердце технологического центра Перми

Торговая галерея – это популярный формат коммерческой недвижимости, который отличает концептуальный подход и высокая ликвидность проекта. Благодаря уникальной архитектуре жилой квартал SMART City и располагающаяся в нем торговая галерея станут новым центром притяжения микрорайона и полностью преобразят его. На первом этаже жилого квартала появятся заведения, которые станут любимым местом досуга жильцов. Здесь можно будет продуктивно работать и отдыхать в шумной компании с друзьями или коллегами в выходной, не тратя силы и время на долгую дорогу.

Жилой квартал располагается рядом с территорией технопарка Morion Digital – центром инновационной и технологической жизни региона. «Город в городе» наполнен не только различными объектами инфраструктуры – от магазинов до спортивного комплекса и бульвара с уличными кафе, но и открытыми мероприятиями для городских профессионалов, инноваторов и деятелей культуры.

Мы создали все условия для успешного развития вашего бизнеса:

• расположение торговой галереи в зоне высокого пешеходного трафика – более 5 тыс. человек на площадке бизнес-парка «Морион» и технопарка Morion Digital;

• продуманные технические решения: отдельные входные группы, пандусы, возможность размещения рекламных вывесок, а также, что немаловажно, на данном объекте есть возможность размещения летних мобильных установок торговли, например организации летнего кафе;

• концепция предусматривает комплекс форматов, наиболее востребованный в формате «у дома»: продуктовый супермаркет, аптека, стоматология, кофейня, салон красоты, фитнес и прочее.

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Девелопер PAN City Group применяет умные технологии не только в строительстве и инновационных решениях, но и в управлении коммерческой недвижимостью. С помощью мобильного приложения PAN вы сможете управлять интеллектом офиса: открывать двери и шлагбаумы со смартфона, просматривать изображения с камер наблюдения, передавать показания приборов, получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги.

Жилой комплекс переменной этажности включает в себя 331 квартиру и 29 коммерческих помещений: 1-й этаж – торговая галерея (11 объектов под разные виды деятельности), 2-й этаж – офисная галерея (18 офисов). Срок ввода в эксплуатацию ЖК SMART City – IV квартал 2022 года.

Предлагаем к покупке:

– Помещения на первом этаже с отдельным входом для предприятий торговли, сферы услуг:

• хорошая освещенность, витражное остекление;

• отдельная входная группа с тамбуром;

• отделка «под чистовую»;

• высота потолков до 3,9 м.

– Офисные помещения на втором этаже:

• отделка «под чистовую», места общего пользования – с чистовой отделкой;

• высота потолков до 3,3 м;



• санузлы размещены на этаже.

В продаже имеются помещения площадью от 49,9 кв. м до 158 кв. м стоимостью от 76 тыс. рублей за 1 кв. м!

Специальные условия приобретения: • Ипотека банков-партнеров от 9% годовых, с первоначальным взносом от 15%. Успевайте приобрести коммерческую недвижимость и начать свой бизнес в ЖК SMART City на выгодных условиях! Ставка от 9% годовых по ипотечному кредиту, соответствующему требованиям Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764 (далее – кредит), путем заключения договора купли-продажи или договора долевого участия (далее – ДДУ) для приобретения жилого либо нежилого помещения (за исключением заемщиков – физических лиц), устанавливается на 60 месяцев с даты заключения кредитного договора (с первого числа календарного месяца 61-го процентного периода процентная ставка – от 14,25% годовых) при одновременном соблюдении следующих условий: 1) заемщик – общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, индивидуальный предприниматель – субъект малого и среднего бизнеса, отнесенные к данной категории в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764; 2) первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Возможна замена первоначального взноса на имеющуюся недвижимость или на поручительство региональной гарантийной организации, гарантию АО «Корпорация МСП». 3) Сумма кредита: от 1 млн руб. до 500 млн руб. включительно; срок – от 12 до 120 месяцев. 4) Обеспечение:

– при покупке готовой недвижимости – залог приобретаемой недвижимости;

– после завершения строительства, ввода объекта недвижимости в эксплуатацию и оформления заемщиком права собственности на помещение – залог жилого/нежилого помещения с оформлением закладной;

– поручительство физического лица – участника/акционера заемщика с совокупной долей уставного капитала не менее 75%. Обязательно поручительство участника с максимальной долей; если доли равны, то любого из участников общества с ограниченной ответственностью. Обязательство по страхованию имущественных рисков возникает у заемщика с момента оформления права собственности на объект, строительство которого осуществляется в соответствии с ДДУ. Страховая сумма по договору страхования должна составлять на каждую дату срока действия договора страхования не менее остатка денежного обязательства заемщика, увеличенного на 10%. При этом страховая сумма не может превышать стоимости предмета(-ов) залога на момент заключения договора страхования. При отсутствии информации о личном страховании заемщика процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт относительно действующей процентной ставки при отсутствии информации о страховании недвижимости. Погашение кредита: ежемесячными равными (аннуитетными) платежами. Дополнительные расходы: премия по договорам страхования; государственная пошлина за регистрационные действия, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки – в соответствии с тарифами компании или государственного учреждения, оказывающего соответствующую услугу. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России №2312 от 19.12.2018. Актуальные условия кредитования – на сайте domrfbank.ru, в отделениях банка и контакт-центре по телефону +7 (800) 700-87-83. Информация актуальна по состоянию на 22.12.2022. Не является публичной офертой.