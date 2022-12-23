В Госсовете Татарстана предложили называть Минниханова президентом до 2025 года

На заседании Госсовета Татарстана представили новый проект поправок в Конституцию. Согласно документу, высшее должностное лицо будет называться глава — раис Республики Татарстан.

Однако новое название будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. То есть Рустам Минниханов останется президентом республики до окончания своих полномочий (в 2025 году).

«Наши избиратели голосовали за него как за президента»,— сказал глава профильного комитета Альберт Хабибуллин.

Проект поправок продолжает обсуждаться на заседании Госсовета.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"