Челябинцам, обвиняемым в изнасиловании екатеринбургских школьниц, изменили статьи и дали минимальный срок

Октябрьский районный суд Екатеринбурга переквалифицировал статьи жителям Троицка (Челябинская область), ранее обвиняемых в изнасиловании трех школьниц на «вписке». В пресс-службе суда «Ъ-Урал» заявили, что Роману Калмыкову, Василию и Николаю Мерзличенко статьи за изнасилование заменили на половое сношение с несовершеннолетними (ч. 3 и ч. 4 ст. 134 УК РФ) и развратные действия в отношения двух и более лиц (ч.3 ст. 135 УК РФ).

По итогу суд приговорил Романа Калмыкова к трем годам одному месяцу колонии, Василия Мерзличенко — к трем годам, Николая Мерзличенко — двум годам десяти месяцам. Это одни из самых низких сроков, которые можно получить по данным статьям.

Напомним, мужчин арестовали в октябре прошлого года. По версии следствия, мужчины 36, 28 и 20 лет познакомились со школьницами 14 и 15 лет возле школы на Уралмаше. Подростки предложили устроить «вписку» и для этого снять посуточно квартиру на ул. Малышева. На следующее утро в полицию обратилась мать одной из школьниц. Тогда дело на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ-Урал» «"Никто не снимает ответственности со взрослых"».

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