В Сочи госслужащие скрыли доходы на 9 млн рублей

В Сочи сотрудники двух природоохранных госучреждений скрыли доходы на 8,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Законодательство о противодействии коррупции нарушили 175 работников.

По итогам проверки прокуратура выявила, что в декларациях о доходах сотрудников государственных учреждений не отражена информация о 43 объектах недвижимости и 30 земельных участках, находящихся в собственности. Также в отчетных документах не были указаны сведения о 87 транспортных средствах и 406 банковских счетах. Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дмитрий Нестеренко

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