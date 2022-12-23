В 37 районах Татарстана может подорожать стоимость проезда

В 37 районах Татарстана со следующего года может подорожать стоимость перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. Проекты постановлений госкомитета региона по тарифам опубликованы на портале правовой информации.

В частности, изменения затронут Альметьевский, Лаишевский, Зеленодольский, Нижнекамский, Заинском, Нурлатском, Актанышском, Мензелинском и других районов, а также Набережных Челнов и Нижнекамска.

К примеру, максимальная цена за перевозку пассажира или места багажа в Набережных Челнах, согласно документу, составит 30 руб. В Агрызском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах проезд пассажиром 1 км повысится с 2,00 до 2,40, а багажа — с 0,30 до 0,36. Такой же тариф планируется установить в Арском, Лениногорском, Балтасинском, Бугульминском, Кайбицком, Дрожжановском, Заинском и других районах.

"Ъ-Казань"