В Курганской области прожиточный минимум на 2023 год увеличен на 3,3%

Прожиточный минимум в Курганской области на 2023 год увеличен на 3,3%. В среднем на душу населения он составит 13513 руб., что на 428 руб. больше величины на второе полугодие 2022 года. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения на 2023 год составил 14729 руб. (+466 руб.), для детей – 13874 (+773), для пенсионеров – 11621 руб. (+368).

Величина прожиточного минимума необходима для расчета пособий и социальных выплат. Также этот показатель используют для определения критериев нуждаемости получателей пособий.