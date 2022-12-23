Курултай Башкирии предложил повысить предельный возраст служащих заксобраний

Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект о продлении срока пребывания на госслужбе категории «руководителей» в аппарате законодательного органа субъектов до их 70-летия. В настоящее время возраст ограничен 65 годами. При этом продлить срок работы в должности можно будет только по согласованию с председателем законодательного органа региона.

В пояснительной записке указано, что законопроект подготовлен «в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы». В ноябре этого года предельный возраст пребывания на госслужбе был продлен до 70 лет для руководителей в аппаратах Совета федерации, Государственной Думы, в федеральных органах исполнительной власти, а также для госслужащих в исполнительных органов регионов. «Между тем, опыт и большая управленческая компетенция аналогичной категории гражданских служащих могут быть востребованы не только в исполнительных, но и в законодательных органах субъектов РФ», — отмечается в документе.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте