Из Перми в Минск будет летать «Икар»

Авиарейсы из Перми в Минск и обратно будет совершать авиакомпания «Икар». Это следует из приказа краевого минтранса об утверждении результатов отбора авиаперевозчиков на этот маршрут. Размер субсидии для «Икара» составит 61,6 млн руб. Авиасообщение будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2023 года, с частотой полетов два раза в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэ Фото: аэ

Открытие прямого воздушного сообщения между Пермью и Минском было анонсировано этим летом. Минск стал одним из направлений, на котором краевые власти были намерены частично субсидировать стоимость авиабилетов. На 2022 год для этих целей из краевого бюджета было выделено 20,5 млн руб.

В сентябре конкурсная комиссия выбрала получателя субсидий, им стали «Уральские авиалинии» (УАЛ). Согласно программе перевозчика, выполнять рейсы планировалось дважды в неделю, по средам и воскресеньям. До конца года УАЛ должны были совершить из Перми 26 «парных» рейсов. Анонсированная стоимость билета в одну сторону составляла от 7,7 тыс. руб., туда-обратно — от 12,6 тыс. руб. Однако в конце октября авиакомпания отменила рейс из-за низкого спроса на билеты.