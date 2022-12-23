В Туапсинском районе пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

Пассажирский поезд «Москва — Адлер» столкнулся с неправильно припаркованным автомобилем ночью 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Авария произошла на перегоне Армавир-Туапсинский — Кара-Джалка вне железнодорожного переезда.

«Машинист поезда "Москва — Адлер" применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось»,— говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылся с места аварии. Как отметили в СКЖД, инцидент не повлиял на график движения поездов.

Анастасия Донскова

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