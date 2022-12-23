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42-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в Воткинском районе

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Воткинского района в результате пожара, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Трагедия произошла 22 декабря около 20:00.

По предварительным данным, пожар в жилом доме на улице Животноводов в деревне Гавриловка произошел из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии опьянения. В огне погиб 42-летний хозяин домовладения. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, а также опрашиваются соседи и родственники погибшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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