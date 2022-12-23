В УрГАХУ объяснили причину демонтажа патриотического баннера с буквой Z

Вечером 22 декабря в Екатеринбурге со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) на ул. Карла Либкнехта, 23 сняли огромный баннер, на котором была изображена буква Z в виде Георгиевской ленты. В пресс-службе вуза пояснили, что на месте баннера появится один из крупнейших в Екатеринбурге светодиодных экранов.

На экране будут демонстрироваться социальные рекламные ролики исторической, патриотической и иной общественно-значимой тематики, созданные студентами и преподавателями вуза. Монтаж экрана планируется завершить к началу весеннего семестра.

Баннер с буквой Z провисел на здании УрГАХУ восемь месяцев. Его установка вызвала критику со стороны группы студентов вуза, которые весной облили баннер краской. За это их раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев.

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