В Самарской области увеличится размер прожиточного минимума

В Самарской области в 2023 году увеличится размер прожиточного минимума. Соответствующие изменения подготовлены в законодательстве региона.

В постановлении кабинета министров регионов указывается, что прожиточный минимум в Самарской области на душу населения в 2023 году должен увеличиться до 13 513 руб. Для трудоспособных граждан он будет составлять 14 729 руб.. Для пенсионеров прожиточный минимум утверждается на уровне 11 621 руб., а для детей — 13 108 рублей.

Для всех категорий граждан величина прожиточного минимума выросла более чем на 3%.

Андрей Сазонов