«Магнит» погасил бонды на 10 млрд рублей и выплатил доход по облигациям

Российский ритейлер «Магнит» выплатил 329,1 млн руб. дохода по облигациям за шестой купонный период и их номинальную стоимость на 10 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Размер выплаты дохода на одну облигацию составил 32,9 руб., номинальной стоимости — 1 тыс. руб. Облигации серии БО-003Р-05 были погашены в связи с наступлением срока погашения в соответствии с решением о выпуске. Срок их обращения составил два года (с 23 декабря 2019 года).

Выручка «Магнита» за первое полугодие 2022 года составила 136,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

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