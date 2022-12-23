Глава Башкирии пожалел «ребятишек, которые сбежали и где-то мыкаются в Казахстане»

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера на пресс-конференции телекомпаниям БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информационному агентству «Башинформ» рассказал, как относится к людям, которые не поддерживают специальную военную операцию. По мнению главы республики, «разногласия есть всегда и люди могут не поддерживать СВО», однако сам он с этим внутренне не согласен.

«Здесь определенную мудрость нужно проявлять, даже жалость. Мне этих ребятишек, которые сбежали и где-то мыкаются в Казахстане или еще где-то, мне их жалко просто. На фоне внутреннего величия мальчишек, которые защищают нашу страну, просто их жалко. Самое главное, охота на ведьм, разделение, ты — «за», ты – «против», это не правильно», — заявил Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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