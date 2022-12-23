В Республике Алтай отвели помещения для прибывших с Украины и новых территорий России

В Республике Алтай утвержден перечень пунктов временного размещения лиц, прибывших в регион «в экстренном массовом порядке» из Украины, Донецкой и Луганской народных республики, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на его сайте.

В документе говорится «об обеспечении временного социально-бытового обустройства» прибывших. Он датирован 22 декабря.

В приложении к постановлению указаны помещения Спортивной школы по зимним видам спорта и Республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления в Горно-Алтайске, детского социального оздоровительного лагеря «Беловодье» в Усть-Коксе, детского оздоровительного лагеря «Эзлик» в Усть-Кане и социальной гостиницы «Алтын-Туу» в Акташе. В общей сложности они рассчитаны почти на 200 мест.

По данным министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, пока востребованы только места в Республиканском центре туризма, отдыха и оздоровления на ул. Заречной, где поселились семь человек. «Это многодетная семья из Одессы и пожилой мужчина из Луганской народной республики. Родители с тремя детьми прибыли в регион летом, бабушка прибыла к ним в сентябре. Пожилой мужчина (70 лет), прибыл в регион в октябре»,– уточнили в министерстве.

Остальные прибывшие из перечисленных в постановлении регионов граждане размещаются у родственников.

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Валентин Романов