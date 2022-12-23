Зинэтула Билялетдинов может снова возглавить «Ак Барс»

Специалист Зинэтула Билялетдинов может вновь стать главным тренером «Ак Барса», передает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что помощниками тренера станут и. о. наставника клуба Юрий Бабенко и Александр Бойков. Таким образом господин Билялетдинов сменит на своем посту Олега Знарка, который покинул данную должность в начале декабря.

Зинэтула Билялетдинов уже возглавлял «Ак Барс» на протяжении многих лет. Вместе с командой он трижды завоевывал Кубок Гагарина. Он ушел с поста главного тренера в 2019 году. В этом году он вернулся в «Ак Барс», став советником исполнительного директора клуба. После увольнения господина Знарка он вошел в тренерский штаб команды.

"Ъ-Казань"