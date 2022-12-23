Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики

Участники Госсовета, в работе которого принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, обсудили создание условий для максимальной реализации потенциала молодежи. В ходе заседания президент РФ Владимир Путин определил ключевые задачи в сфере молодежной политики, назвав ее стратегически важной темой.

«В областном бюджете на 2023 год мы предусмотрели более 157 млн руб. на поддержку учреждений молодежи, волонтерского движения, на предоставление грантов молодежным и детским объединениям, работу по патриотическому воспитанию. Кроме того, в 2023 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 106 млн руб. на развитие молодежной политики. Это позволит провести ремонты в молодежных учреждениях, приобрести для них новое, современное техническое оборудование, создать комфортные условия для творчества, генерации новых идей и проектов»,— сказал Михаил Евраев.

По словам Михаила Евраева, включение студентов в обсуждение и создание проектов развития региона уже началось — в текущем году они приняли участие в разработке проектных решений благоустройства общественных пространств по всей области. Также, при поддержке регионального правительства, ярославская делегация успешно представила область на первом съезде Всероссийского детского движения.

«Наши студенты представили комплексные решения, раскрывающие функционал территорий, а главное, интересные для самой молодежи проекты. Зачастую именно видения молодежи не хватает при формировании городской или сельской среды. Будем и дальше продолжать такое сотрудничество. Правительство региона возьмет в приоритет озвученные в рамках Госсовета по молодежной политике задачи»,— сказал Михаил Евраев.

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