Сын мэра Новосибирска зарегистрировал компанию по торговле соками

Сын мэра Новосибирска Анатолия Локотя Богдан зарегистрировал компанию по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками – ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 22 декабря.

Уставной капитал составляет 10 тыс. руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Богдану Локотю принадлежит 100% компании, он же является ее гендиректором.

В июне прошлого года «Ъ-Сибирь» сообщал, что господин Локоть с двумя партнерами открыл в Новосибирске ООО «Машиностроительные решения» специализируется на ремонте машин и оборудования.

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Анна Егорова