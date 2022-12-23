Прокуратура Ставрополья проверит факты массовой гибели животных в регионе

В связи с массовой гибелью серых журавлей, занесенных в красную книгу, и других видов животных в Ставропольском крае региональная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно официальной информации, пострадали животные и птицы в восьми районах края. Всего в регионе погибло около 1,7 тыс. животных и птиц. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Петровском районе. Ранее сообщалось, что причиной массовой гибели стало отравление фосфидом цинка. Пострадали такие виды как серый журавль, чайки и заяц-русак.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее тяжкие последствия). Также 12 сельхозпроизводителей получили предостережения, составлены 4 протокола о правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

Анастасия Назарова