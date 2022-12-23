Президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить желание девочки из Курганской области. Она мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на олене. Глава государства принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Дома молодежи, сообщает его пресс-служба.

Президент снял с елки три шара с пожеланиями, одно из которых оказалось от девочки Агаты из Курганской области. «Ух ты, здорово. Молодец какая. Прокатим»,– отреагировал глава государства на ее желание.

Также он исполнит пожелания мальчика из Запорожской области, которые мечтает побывать в Крыму и в доме Деда Мороза, и юного жителя Ставропольского края, желающего посетить Военную академию Генштаба ВС РФ.