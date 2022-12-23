Суд закрыл дело новосибирского экс-депутата, сбившего ребенка

В Новосибирской области суд прекратил уголовное дело бывшего депутат Сергея Мамонтова, который, по версии следствия, на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Как рассказали в пресс-службе управления Судебного департамента в регионе, дело прекращено с формулировкой «в связи с примирением сторон». «Ъ-Сибирь» ранее сообщал, что Сергей Мамонтов выплатил матери ребенка компенсацию в 1 млн руб., она, в свою очередь, написала заявление, что не имеет к нему претензий.

Как писал «Ъ-Сибирь», 30 октября 67-летний Сергей Мамонтов, который в то время являлся депутатом Татарского райсовета, на своем кроссовере Toyota RAV4 наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места аварии, не вызвав врачей и ГИБДД. В последующем ребенка госпитализировали.

На Сергея Мамонтова составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Рассмотрев его, мировой суд назначил ему 11 суток административного ареста. По ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) Сергея Мамонтова лишили водительских прав на полтора года.

Кроме того, в отношении Сергея Мамонтова возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Эта статья предусматривает штраф до 80 тыс. руб., исправительные работы до одного года или лишение свободы на тот же срок. В середине ноября уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в мировой суд Татарского района.

Вскоре после инцидента депутат райсовета Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сдал мандат. Партия ««Единая Россия» исключила его из своих рядов.

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Илья Николаев