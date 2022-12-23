В Перми демонтируют закрывшееся кафе «Марья»

В Перми сносят закрывшееся кафе «Марья», расположенное на ул. Ленина, 70б. Как сообщает Business Сlass, большая часть заведения уже демонтирована.

Ранее мэрия Перми выиграла суд по изъятию здания этого заведения и участка под ним у собственников Антона Масленка и его дочери Софьи Масленок. Иск городских властей к предпринимателю Антону Масленку и Софье Масленок, владеющими кафе «Марья» и участком под ним, рассматривается в суде с 2020 года. В рамках реконструкции улично-дорожной сети Перми мэрия намеревалась изъять у собственников участок по ул. Ленина, 70б, площадью 308 кв. м и здание кафе площадью 88,9 кв. м. Истец — администрация города — требовал установить выкупную стоимость имущества в размере 10,9 млн руб.

Первая судебная экспертиза оценила участок, здание «Марьи» и размер убытков предпринимателей в 25,9 млн руб. Господин Масленок в марте этого года уточнил исковые требования, потребовав за свое имущество 25,9 млн руб. выкупа. В мае суд установил выкупную цену за недвижимость семьи Масленок в размере 14,6 млн руб.— в такую сумму оценила повторная экспертиза изъятие участка, здания кафе и полученные владельцами убытки. Ответчики подали на это решение суда апелляционную жалобу.

29 сентября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Софье Масленок в удовлетворении ее жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края.