В Краснодаре спрос на искусственные ели снизился на 60%

Жители Краснодара в 2022 году стали реже покупать искусственные ели. Как сообщает «РИА Новости», спрос снизился на 60%.

В целом по России наблюдается увеличение показателя на 36%. Лидером списка стала Пермь, где спрос на искусственные новогодние ели вырос в пять раз. Далее следуют Самара, Челябинск (+100%), Казань (+50%) и Москва (+48%).

Снижение отмечено в Новосибирске (-60%), Краснодаре и Екатеринбурге (-17%). При этом по данным маркетплейса Wildberries, в ноябре текущего года число продаж искусственных елей вырос на 120% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Донскова

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