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Грузовик загорелся на трассе М7 в Удмуртии

22 декабря около 17:35 на 133 км трассы М7 «Волга» у села Малая Пурга в Удмуртии загорелся грузовой автомобиль. Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37, к прибытию специалистов открытым пламенем горела кабина самосвала.

Фото: пресс-служба ПСЧ-37 Малая Пурга

Фото: пресс-служба ПСЧ-37 Малая Пурга

По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация топливной системы. В результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 7 кв. м. На тушение привлекалось 11 человек и четыре единицы техники.

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