Томская облдума заменила социальные проездные на доплату

В Томской области с 1 января 2023 года приостановлено действие единого социального проездного билета (ЕСПБ). Соответствующие изменения в законодательство региона внесла законодательная дума Томской области.

Сессия думы прошла 22 декабря. Депутаты большинством голосов поддержали корректировку законов «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области».

Согласно поправкам, вместо ЕСПБ на его стоимость в 280 руб. увеличится размер ежемесячных денежных выплат региональным льготникам, а также пенсионерам, не имеющим никаких льготных категорий. «По данным обладминистрации, ЕСПБ ежемесячно пользуются около 12 тыс. человек. Это примерно 5% от общего числа льготников, имеющих право на данную меру соцподдержки. Остальные 95% фактически такой поддержкой не пользуются. Принятые поправки позволят увеличить размер ежемесячных денежных выплат на проезд в общественном транспорте 155,7 тыс. граждан. Для этого в бюджете следующего года заложены дополнительные 408 млн рублей»,– говорится в сообщении областного парламента по итогам обсуждения вопроса.

В заключении областной прокуратуры на законопроект содержится ряд замечаний к его содержанию. В частности, отмечается, что «субъекты Российской Федерации должны при замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, а также других обстоятельств». «Приостанавливая действие единого социального проездного билета данные требования закона выполнены не будут»,– считают в надзорном органе.

У управления Министерства юстиции РФ по Томской области, в свою очередь, претензий к документу не было.

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Валерий Лавский