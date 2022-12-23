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В Тюмени в ДТП с пятью автомобилями пострадали три человека

На перекрестке улиц Дружбы и Мельникайте в Тюмени произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей: BMW, Hyundai Accent, Toyota, Hyundai Solaris, Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

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Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Тюменскойй области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области

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Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Тюменскойй области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным, аварию спровоцировал 36-летний водитель BMW, который не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадали 41-летняя пассажирка BMW, 19-летняя пассажирка Hyundai Accent и 33-летняя водитель Hyundai Solaris.

Кроме того, выяснилось, что у водителя Hyundai Accent не было прав, за что на него составили протокол, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Из-за ДТП участок дороги перекрыли, открыв проезд по одной полосе в обоих направлениях.

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