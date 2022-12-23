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В Челябинске открытие главного ледового городка перенесли на два дня

Открытие ледового городка на площади Революции в Челябинске перенесли с 26 на 28 декабря. Это связано с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок, сообщает пресс-служба мэрии.

Температура воздуха выше 0 градусов Цельсия ожидается сегодня и завтра днем. За последнюю неделю это уже второе потепление. Открытие главного челябинского ледового города запланировано на 18 часов 28 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году он будет посвящен морской теме. Возводит городок компания из Екатеринбурга «Уральский лед». Стоимость контракта составляет 10 млн руб.

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