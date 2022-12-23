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В аэропорту Челябинска задержали вылет более десятка рейсов

Прокуратура проводит проверку по факту задержки авиарейсов в аэропорту Челябинска. Самолеты не смогли вылететь по расписанию из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, задержан вылеты девяти рейсов авиакомпаний «ЮТэйр», «Победа», «Россия», «Азимут», S7, Nordwind, Smartavia в Ханты-Мансийск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

По данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, задержан вылет как минимум 13 рейсов.

В аэропорту организована мобильная приемная Челябинского транспортного прокурора, который следит за соблюдением прав пассажиров.

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