«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвел итоги конкурса «Пермь-мастерская будущего»

21 декабря в конференц-зале Пермского государственного национального исследовательского университета состоялось подведение итогов масштабного регионального экологического конкурса «Пермь – мастерская будущего».

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Пермский нефтеперерабатывающий завод совместно с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и Министерством образования и науки Пермского края в течение года реализовал серию мероприятий в рамках этого комплексного проекта по экопросвещению, которому, к слову, уже более 16 лет.

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В этом сезоне «Пермь – мастерская будущего» стартовала в апреле, на территории современного технопарка Morion Digital. Статус регионального позволил конкурсу расширить границы, и число участников превысило цифру в 150 человек – это школьники из Перми и различных уголков региона, а также активисты от пермских ТОСов.

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В начале экологического марафона участники прошли мастер-классы по проектированию и обсудили с экспертами актуальные проблемы из области охраны окружающей среды. Чуть более месяца школьные команды работали над созданием эксклюзивных практико-ориентированных проектов, способных как улучшить экологическую обстановку, так и привить полезные привычки подрастающему поколению.

В июне конкурсная комиссия определила команды-победительницы, чьи экологические инициативы затем получили поддержку в реализации.

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Август и сентябрь стали самой горячей порой для юных экологов – они воплощали свои идеи на практике: проводили субботники в акватории малых рек и на территории школ, обустраивали компосты, превращали отходы в полезные материалы, придумывали сценарии будущих театральных постановок на экотему, изобретали экологичные ноу-хау и многое другое.

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На финальной встрече школьники и их кураторы в формате телевизионного ток-шоу делились результатами своей работы и впечатлениями от достигнутых успехов. Ведущие, в качестве которых выступили известные пермские блогеры Боня и Кузьмич, задавали ребятам вопросы. Впрочем, не стихал интерес и в зрительном зале: школьники-экологи постоянно тянули руки, чтобы уточнить подробности у своих товарищей или прокомментировать тот или иной аспект, исходя из собственного опыта.

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– Получился полезный обмен знаниями. Мы увидели, что школьные команды готовы тиражировать идеи, обмениваться созданными выставками, фильмами, транслировать свой опыт в новых коллективах. Уверена, что благодаря усидчивости детей и их настрою на творчество и созидание, ну и, конечно, целеустремленности педагогов и кураторов, проекты будут развиваться и со многими наверняка мы увидимся в следующем сезоне «Перми мастерской», – отметила один из организаторов конкурса, помощник генерального директора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Вера Мартынюк.