Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд продлил арест экс-советнику мэра Челябинска, обвиняемому в получении взяток

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему советнику главы города Петру Конареву, обвиняемому в получении взяток (п.п. «а,в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе как минимум до 27 февраля 2023 года, сообщает прокуратура Челябинской области, поддержавшая ходатайство следователя.

По версии следствия, в 2019-2021 годах Петр Конарев, действуя вместе с руководителями муниципального учреждения «Городская среда», получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов. Петру Конареву предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступления.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...