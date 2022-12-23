Суд продлил арест экс-советнику мэра Челябинска, обвиняемому в получении взяток

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему советнику главы города Петру Конареву, обвиняемому в получении взяток (п.п. «а,в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе как минимум до 27 февраля 2023 года, сообщает прокуратура Челябинской области, поддержавшая ходатайство следователя.

По версии следствия, в 2019-2021 годах Петр Конарев, действуя вместе с руководителями муниципального учреждения «Городская среда», получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов. Петру Конареву предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступления.