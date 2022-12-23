В Свердловской области на выходных потеплеет до +5 градусов

В Свердловской области с 23 по 25 декабря ожидается потепление до +5 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 23 декабря, температура воздуха днем в регионе составит -5°…0°. Местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 24 декабря, температура ночью составит -5°…-0°, на крайнем севере — до -10°. Днем ожидается -2°…+3°. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

В воскресенье, 25 декабря, ночью температура воздуха составит -2°…-7°, °, при прояснении — до -12°. Днем — -4°…+1°. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 23 декабря температура воздуха днем составит -2°…-0°. В субботу ночью ожидается -1°…-3°, днем — 0°…+2°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -4°…-6°, днем — -1°…-3°.

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