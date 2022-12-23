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обновлено 07:34

«Пермглавснаб» построит в Губахе и Чусовом дома для переселенцев из аварийного жилья

«Пермглавснаб» возведет в Губахе и Чусовом два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья, рассказал гендиректор предприятия Владимир Занин во время интервью «Ъ-Прикамье». Контракты на выполнение работ были заключены по результатам торгов с местными администрациями.

Дом в Губахе площадью 5 тыс. кв. м по Октябрьскому проспекту, 14в, уже строится. Новостройку для переселенцев из аварийных домов планируется сдать в 2023 году.

Дом в Чусовом, на ул. Космонавтов, 3, будет иметь площадь 10 тыс. кв. м, объект находится в стадии окончания проектирования. Вскоре «Пермглавснаб» намерен получить разрешение на возведение дома. «Пятиэтажку из двух блокированных домов планируется сдать в эксплуатацию в конце 2024 года»,— пояснил Владимир Занин.

Группа «Пермглавснаб» занимается строительством жилья, а также развивает машиностроение. В этом году компания сдала в эксплуатацию в Перми ЖК на ул. Муромской, 24а, на ул. Овчинникова, 19, и на ул. Водников, 59. Как указано на сайте «Пермглавснаба», сейчас компания продает жилье в ЖК «Морской Лев» на ул. Подводников, 20, а также на ул. Сибирской, 35, и на ул. Муромской, 24а. Машиностроительные активы холдинга включают Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ, группа владеет контрольным пакетом акций), инжиниринговую компанию «Механика», завод «Неотех», краснокамский завод «Нефтегормаш».

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