На чемпионате РФ по фигурному катанию в Красноярске определились лидеры среди танцоров, спортивных пар и мужчин

В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Жеребьевка участников прошла в малом концертном зале им. Ивана Шпиллера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первыми на лед 22 декабря вышли танцевальные пары. В ритм-танце лучшими были Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они набрали 83.70 балла, хотя Елизавета Худайбердиева упала во время исполнения. В первой тройке также пары Елизавета Шанаева – Павел Дрозд (79.60) и Елизавета Пасечник – Максим Некрасов (79.48).

У мужчин после короткой программы лидирует Петр Гуменник, который получил от судей 104.47 балла. Евгений Семененко на втором месте (99.15), Андрей Мозалев – на третьем.

Завершили вечер спортивные пары. Короткую программу выиграли Анастасия Мишина – Александр Галлямов (85.37 балла). Они опередили дуэты Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (84.32) и Евгения Тарасова – Владимир Морозов (81.23 балла).

23 декабря танцоры и мужчины представят произвольные танцы, женщины выступят с короткой программой.

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Валерий Лавский