В Госсовете предложили придумать название главы Татарстана на татарском языке

На заседании комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению депутат «Единой России» Римма Ратникова выступила с инициативой придумать дополнительное название высшего должностного лица республики на татарском языке. Она напомнила, что по федеральному закону такое название возможно «с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ».

Среди вариантов, которые она перечислила, «ил башы» (глава края), «дэулэт башы» (глава государства), «хаким», «амир» и «юл башчы». Последнее, объяснила депутат, всегда использовалось в значении «вождь», но дословно переводится как «кто ведет нас по дороге».

Напомним, в четверг комитет Госсовета отклонил проект поправок в конституцию Татарстана, который предусматривал переименование должности президента Татарстана в «главу Республики Татарстан».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"