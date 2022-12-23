В Марокко произошел пожар на газовом хранилище

В марокканском городе Мухаммадия загорелось газовое хранилище. Из-за пожара на предприятии произошло несколько взрывов, сообщает агентство Hespress. Информации о пострадавших пока нет.

По данным источников агентства, пожар случился после утечки газа. После взрывов площадь возгорания увеличилась вдвое, хотя ее точные размеры не приводятся. Уточняется, что загорелись пять из семи находившихся на месте автоцистерн, каждая объемом по 8 тонн. Прокуратура и местные правоохранительные органы начали расследование.

Лаура Кеффер