Сотрудник разведки ФРГ арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) по подозрению в передаче секретных сведений российской разведке, сообщила пресс-служба генпрокурора.

Из пресс-релиза следует, что сотрудник БНД Карстен Л. был задержан 16 декабря по подозрению в передаче данных разведке РФ, его обвиняют в государственной измене. В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. Сегодня, 22 декабря, суд постановил заключить Карстена Л. под стражу до следующего судебного заседания, сообщает пресс-служба.

Президент БНД Бруно Каль сообщил газете Handelsblatt, что «крота» обнаружили сотрудники службы, инициировав внутреннее расследование. Он заявил, что в этом деле важны «сдержанность и благоразумие», потому что БНД имеет дело с Россией, чья «беспринципность и готовность к насилию ожидаема».

Федеральное ведомство по охране конституции Германии и БНД после начала военной операции ожидали усиления шпионской деятельности российской разведки, поэтому ФРГ в самом начале конфликта Украины и РФ выслала несколько десятков сотрудников российского посольства, которых подозревала в работе на спецслужбы, сообщает издание.

Эрдни Кагалтынов