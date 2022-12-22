В Краснодаре эвакуировали пять человек из-за возгорания пристройки банного комплекса

В Краснодаре на улице 9-я Тихая произошло возгорание пристройки банного комплекса. Из-за этого спасатели эвакуировали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 20:30. Приехав на место, сотрудники подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона установили, что площадь возгорания составила 100 кв. м.

На тушение было подано три ствола «Б». Через полчаса пожар был локализован, и к 21:07 открытое горение ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.

Татьяна Ручкина

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