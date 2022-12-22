Администрация Краснодара погасила долги перед подрядчиками

Мэрия кубанской столицы расплатилась с поставщиками услуг и подрядчиками. Об этом рассказал директор городского департамента финансов Александр Чулков на брифинге по итогам финансового года. В прежние годы подобная задолженность доходила до 3,5 млрд руб.

Как рассказал глава ведомства, речь идет про погашение задолженности перед организациями, которые оказывали муниципалитету услуги по строительству школ, детсадов и автомобильных дорог.

«Теперь такая ситуация невозможна, допустить подобное сейчас было бы преступлением. Если говорить по-простому — город никому ничего не должен. В бюджете было достаточно денег для того, чтобы оплачивать все своевременно. Не возникла ситуация кредиторской задолженности»,— рассказал господин Чулков.

В целом доходная часть казны уходящего года составила 49,5 млрд руб. Расходы — около 51 млрд руб. В приоритетах нынешнего бюджета было развитие социальной сферы. В настоящее время в краевой столице на стадии строительства и проектирования находится 50 объектов социнфраструктуры — детские дома, школы, спортивные объекты.

На 2023 расходная часть городского бюджета запланирована на уровне 65 млрд руб., доходная — около 63 млрд руб. Дефицит в размере 2 млрд руб. администрация Краснодара планирует компенсировать коммерческими кредитами.

Дмитрий Нестеренко

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