Власти Краснодара в 2022 году погасили все коммерческие кредиты

Администрация кубанской столицы в начале года погасила все обязательства по коммерческим кредитам. Об этом рассказал директор городского департамента финансов Александр Чулков на брифинге, посвященном финансовым итогам года.

По словам руководителя ведомства, около четырех лет назад только обслуживание долга обходилось муниципалитету в 1 млрд руб.

«Сейчас у нас нет ни рубля коммерческих кредитов, в марте текущего года мы погасили все как по кредитам, так и по обслуживанию муниципального долга. Благодаря слаженной работе финансового блока получилось частично перекредитовать их краевыми бюджетными кредитами. Главный их плюс в том, что они практически беспроцентные, ставка составляет 0,1%. Это, конечно, не рыночная ставка».

Чиновник также рассказал, что около четырех лет назад долг города перед коммерческими банками составлял 10 млрд руб. На его обслуживание администрация тратила около 1 млрд руб. в год.

«Вроде понятно, что кредиты — это не страшно, жизненно необходимо. Но, грубо говоря, почти целая школа уходила на выплаты по процентам коммерческим банкам»,— рассказал господин Чулков.

При этом долговой портфель муниципалитета все же составляет более 4 млрд руб. и состоит из муниципальных облигаций на сумму 1,6 млрд руб., которые выпустили в 2020 году и направили средства в развитие дорожного фонда, а также кредита администрации края в размере 3,1 млрд руб.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram