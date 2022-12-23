В Новосергиевке начнется деловая жизнь

Градостроительный совет Ленинградской области вчера согласовал концепцию проекта планировки и межевания территории 72,4 га в Новосергиевке Всеволожского района Ленобласти. Кроме 308 тыс. кв. м жилья, здесь планируют построить общественный комплекс с деловой 22-этажной доминантой. Одним из инвесторов пока еще не застроенной территории может быть ИК «Евроинвест», говорят участники рынка, отмечая, что коммерческая инфраструктура в этом месте будет способствовать спросу на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний уровень цен в локации может составить около 150 тыс. рублей за квадратный метр

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Средний уровень цен в локации может составить около 150 тыс. рублей за квадратный метр

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Градсовет Ленобласти согласовал концепцию проекта планировки и межевания территории в деревне Новосергиевка, разработанную ООО «Градстройпроект». Инвестор планирует реализовать среднеэтажный жилой проект с архитектурной доминантой общественно-делового назначения. Проектируемая территория состоит из четырех земельных участков площадью 72,4 га. Разработчики концепции предлагают возвести 308 тыс. кв. м жилья с ограничением в девять этажей, три детских сада на 580 мест, школу на 925 мест и спортивный комплекс. Это позволит привлечь на территорию 9,9 тыс. жителей, для которых также предусмотрено 89 тыс. кв. м озеленения и 3,3 тыс. парковочных мест. В концепции развития заложена крупная общественно-деловая зона, где могут появиться торгово-развлекательный комплекс, аутлет, многофункциональный общественно-деловой комплекс и деловой центр в виде доминанты в 22 этажа.

Совет разрешил приступать к разработке ППТ при условии, что будет полностью переработана транспортная модель и разработан проект развития инженерной инфраструктуры. Кроме того, необходимо перенести этап строительства школы ближе к началу освоения территории. Также совет рекомендовал разработать план благоустройства и создания спортивных объектов.

По информации источников на рынке, одним из возможных инвесторов будущего проекта может выступать ИК «Евроинвест». Ранее СМИ писали, что, по неподтвержденной информации, 40 га в Новосергиевке принадлежат сооснователю компании Андрею Березину. В компании информацию о причастности «Евроинвеста» к проекту никак не прокомментировали.

По словам Андрея Бойкова, управляющего партнера Rusland SP, Новосергиевка сегодня — это просто поля. «Тем не менее новый район сюда отлично впишется и, безусловно, будет развиваться. Для этого, на мой взгляд, здесь нужно создать коммерческий магнит в виде торговой инфраструктуры»,— дает оценку эксперт.

Средний уровень цен в локации может составить 150 тыс. рублей за квадратный метр. К моменту начала строительства, через один-два года, цены не изменятся, добавляет господин Бойков. «В настоящий момент они в целом начали стагнировать, и предпосылок для какого-то роста на рынке нет. При этом стоит признать, что цены не падают»,— уточняет эксперт.

Кроме планов по территории в Новосергиевке, члены Градостроительного совета рассмотрели и в целом одобрили концепцию в южной части Нового Девяткино и в центральной части Коммунара. На территории площадью 14,7 га в Новом Девяткино предусмотрено строительство четырех девятиэтажных многоквартирных домов общей жилой площадью 159 тыс. кв. м, детского сада на 280 мест, школы на 1100 мест и храма. Также для жителей предусмотрено свыше 1,7 тыс. парковочных места и три сквера на 24 тыс. кв. м. Члены Градсовета рекомендовали инвестору данного участка развивать его по схеме КРТ.

В Коммунаре участок площадью 31 га находится в центральной части города, примыкающей к Железнодорожной улице. Разработчики предлагают рассмотреть два варианта его развития. В первом предлагается 272 тыс. кв. м жилья, во втором — 251 тыс. кв. м. В каждом из них высотность домов ограничена восемью этажами, предлагается построить два детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр. Параметры этих объектов будут зависеть от площади возводимого жилья.

По информации Rusland SP, по уровню цен Новое Девяткино находится на первом месте среди рассматриваемых локаций: средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 160–180 тыс. рублей. В Коммунаре цены варьируются в пределах 115–140 тыс. рублей за «квадрат».

Александра Тен