В Перми могут ввести субсидии на создание живой изгороди вместо заборов вокруг многоквартирных домов

Городские власти рассматривают возможность ввести субсидии для ТСЖ, которые вместо металлических заборов вокруг многоквартирных домов будут создавать зеленые насаждения, сообщил глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, заборы ограничивают общегородское пространство. Господин Демкин отметил, что обсуждал с жителями этот вопрос, еще когда был депутатом гордумы, и тогда они обосновывали необходимость установки заборов безопасностью. «Со временем наш город становится более глубоко оцифрованным, появляется больше комплексов видеонаблюдения, происходит больше мониторинга и анализа этой видеоинформации. Наступает время, когда от заборов можно отказываться. В ближайшее время мы выработаем городские документы, в которых будем предусматривать некие субсидии для товариществ, которые вместо заборов будут использовать зеленые насаждения, чтобы обозначить свою территорию, но не разделять при этом частное и публичное пространство»,— рассказал глава города.

Мэр также отметил, что на территории города много заборов, «исторически стоящих и прикрывающих какие-то неприглядные виды», но не несущих полезной функции, например, ограждения стройплощадки. «Мы выявили более таких 1,5 тыс. заборов и ограждений, которые, в общем-то, можно убрать. Администрациями районов ведется планомерная работа в этом направлении»,— сказал Алексей Демкин.