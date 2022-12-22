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«Россию» возвращают Саратову

Для восстановления исторического здания будут искать нового инвестора

Помещения в здании бывшей гостиницы «Россия» изымут у собственников — юридических лиц. Такое решение по иску комитета культурного наследия региона принял Арбитражный суд Саратовской области. В иске, поданном по поручению губернатора, чиновники указали, что собственники не принимали меры по сохранению здания-памятника муниципального значения. Аналогичные требования города к частным владельцам жилья в этом аварийном доме суд рассмотрит отдельно. Власти города и области рассчитывают найти нового инвестора для восстановления исторического здания, продав его на торгах. Но для этого решение об изъятии помещений должно вступить в силу. Оно может быть ­обжаловано.

Здание бывшей гостиницы «Россия» планируют продать другим собственникам

Здание бывшей гостиницы «Россия» планируют продать другим собственникам

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Здание бывшей гостиницы «Россия» планируют продать другим собственникам

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области полностью удовлетворил иск комитета культурного наследия региона к собственникам помещений в здании бывшей гостиницы «Россия» на проспекте Столыпина, которое является объектом культурного наследия муниципального значения «Дом И.И.Зейферт…». Ведомство просило изъять у собственников — юридических и физических лиц — жилые и нежилые помещения в историческом здании. Речь идет о 29 помещениях, среди которых 10 квартир и доли в них площадью от 27,1 до 1475,5 кв.м.

Иск был подан в арбитражный суд в апреле этого года из-за того, что собственники «не проводили в должном объеме работы по сохранению здания, в том числе после обрушения и пожара». В картотеке суда по делу указаны 14 ответчиков: ООО «Елатон», шестеро индивидуальных предпринимателей Татьяна Федорова, Алена Мельникова, Андрей Хамидуллин, Виктор Смирнов, Сергей Коновалов, Дмитрий Сунцов и семь физических лиц. В процессе рассмотрения дела в ноябре этого года суд выделил в отдельное производство исковые требования комитета к физическим лицам. По итогам рассмотрения иска к юридическим лицам 21 декабря суд постановил удовлетворить требования комитета об изъятии помещений в полном объеме. Решение по иску к физлицам еще не принято.

В комитете культурного наследия уточнили, что помещения изымаются «в собственность муниципального образования „Город Саратов“ для последующей организации продажи с публичных торгов». В ведомстве пояснили, что поскольку «Дом И.И.Зейферт…» является объектом культурного наследия муниципального значения и решение об аварийности принимал муниципалитет, то было принято решение о требовании передать его городу для последующей реализации с торгов. По их результатам планируется определить покупателя — нового собственника, который, как ожидается, займется реставрацией объекта. Будут ли все помещения выставлены как единый лот, в правительстве не ­уточняют.

Дмитрий Сунцов, который значится в картотеке суда в качестве одного из ответчиков по делу, не стал комментировать решение арбитража. Связаться с остальными участниками процесса «Ъ» не удалось, контакты, указанные ООО «Елатон» в открытых источниках, компании не принадлежат. Больше всего помещений принадлежит Сергею Коновалову — 3558 кв.м.

Идея изъять у собственников аварийное здание бывшей гостиницы «Россия» принадлежит экс-губернатору Валерию Радаеву. Такое поручение он отдал в середине апреля министру — председателю комитета культурного наследия области Владимиру Мухину. Он указал на необходимость поиска инвестора для строительных и реставрационных работ.

Здание постройки середины 19 века находится в аварийном состоянии, в последний раз его ремонтировали в 1976 году. С 2008 года в здании использовался только первый этаж. 4 ноября 2021 года в здании произошел пожар. По факту пожара были возбуждены два уголовных дела — ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объекта культурного наследия»), второе — по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом»). На какой стадии находится расследование этих уголовных дел и предъявлено ли кому-либо обвинение, не уточняется.

Экспертиза, проведенная горадминистрацией сразу после пожара, показала, что «Дом И.И.Зейферт» восстановлению не подлежит. Но по итогам нового осмотра здания, в котором принимал участие московский архитектор и реставратор Петр Шустов, было принято решение о сохранении объекта культурного наследия.

Председатель градозащитного общественного совета при Саратовской облдуме Владимир Лешуков отметил, что интерес к зданию бывшей гостиницы «Россия» у инвесторов есть, однако как скоро его удастся реализовать, неизвестно. «Любой собственник может подать апелляцию, поэтому сколько еще продлятся суды, пока сказать сложно»,— уточнил он.

Марина Ковалева

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