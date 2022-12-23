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Коммерсантъ FM
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Пикап Ram 1500 TRX получил версию Havoc Edition

Марка Ram представила новую модификацию «заряженного» пикапа Ram 1500 TRX, которая получила особый декор кузова и салона.

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Ram 1500 TRX Havoc Edition

Ram 1500 TRX Havoc Edition

Фото: Ram

Ram 1500 TRX Havoc Edition

Ram 1500 TRX Havoc Edition

Фото: Ram

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Ram 1500 TRX Havoc Edition

Фото: Ram

Ram 1500 TRX Havoc Edition

Фото: Ram

Автомобиль в исполнении Havoc Edition получил опциональный пакет TRX Level 2 Equipment Group, а также эксклюзивный цвет кузова Baja Yellow, черные 18-дюймовые колеса с бэдлоками и черную графику на кузове. Обивка салона прошита контрастной нитью цвета Prowler Yellow, декоративные панели сделаны из углепластика, а на сиденьях вышит логотип спецверсии.

Технически Havoc Edition не отличается от стандартного Ram 1500 TRX и оснащается 712-сильным 6,2-литровым турбомотором V8 Hemi, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Предусмотрена система лаунч-контроля для максимально эффективного старта с места. Флагманская модификация пикапа отличается усиленной рамой и доработанной раздаточной коробкой передач, модернизированной подвеской с расширенной колеей и адаптивными амортизаторами Bilstein.

Продажи Ram 1500 TRX Havoc Edition в США начнутся в первом квартале 2023 года — модель будет выпущена ограниченным тиражом. Напомним, пикап Ram 1500 TRX был представлен летом 2020 года.

Максим Вершинин

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