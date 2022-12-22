«ВТБ — системообразующий банк»

Центральный банк заключил с ВТБ сделку по продаже банка «Открытие» за 340 млрд руб. Рынок акций в России положительно отреагировал на эту новость. В лидерах роста ВТБ — в моменте акция дорожала на 3%. Как это решение повлияет на банковский сектор и на экономику в целом? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с коллегой Константином Максимовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Если говорить об этой сделке, с твоей точки зрения, какой здесь ключевой момент?

— Конечно, я поздравляю и ЦБ, и ВТБ, и «Открытие» с заключением сделки. И мне кажется важной в этой истории цена. Потому что оценка была проведена в очень непростых условиях, мягко говоря, и находилась в диапазоне 328-370 млрд руб., как говорил ЦБ. Поэтому 340 млрд — это хорошая цена.

— И она соответствует соотношению акционерного капитала к балансовой стоимости чистых активов с коэффициентом 0,6 — это очень хороший показатель.

— И я сразу хочу, наверное, пожурить тех, кто будет говорить: «А регулятор в свое время потратил 550 млрд». Да, потратил, но стоимость наших активов, особенно банков, которые самым серьезным образом пострадали от всех санкционных ограничений, сейчас брать и оценивать — это непростая задача. Тем лучше и проще будет и регулятору, и банку ВТБ, и «Открытию» опираться на эту независимую оценку.

— Я хотел бы еще акцентировать внимание на том, что все-таки сначала планировали провести IPO«Открытия».

— Да, это тоже важный момент.

— Но так как санкционное давление было оказано и на «Открытие», и на российский ЦБ, и тем более на ВТБ, в этих условиях данные рыночные механизмы не работали. Но выбрали не просто поглощение, а рыночные механизмы. И это действительно для рынка очень важный фактор.

— Помимо этого, ЦБ фактически расшивает непростую задачу проблем собственника, точнее, совмещения функций собственника и регулятора, которые накладывали некий отпечаток на потенциал проведения IPO.

Что тут еще нужно отметить, на мой взгляд? В нынешних условиях это очень логичный шаг на фоне санкций. Это значимая консолидация для российской экономики, неслучайно рынок так на это реагирует, потому что ВТБ — системообразующий банк. Он поддерживает отрасли российской экономики, соответственно, усиление его позиций — это усиление вообще банковского сектора и экономики. А консолидация банков вокруг серьезных государственных игроков — это тоже некий прозрачный сигнал всем, что мы не собираемся сдаваться и бросать банковский сектор, а собираемся в том числе снижать издержки за счет такой консолидации.

— Вся неэффективность, которая была в расходах «Открытия», будет компенсирована, ликвидирована. И еще 100% крупных клиентов совпадают у «Открытия» и ВТБ. Поэтому здесь вопрос об эффективности. Само заключение сделки приводит к абсолютному, я бы сказал, 95-процентному результату по эффективности в нашей банковской системе.